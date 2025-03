Colisão entre carro e moto deixa homem ferido na Baixada da Sobral

O motociclista Dereck Greyck Carlos de O. S., de 34 anos, ficou ferido em uma colisão entre um carro e uma moto na noite desta quarta-feira (5), no cruzamento da rua da Amizade com a rua Boa União, no bairro Bahia Nova, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo testemunhas, um veículo modelo Ônix, de cor prata, seguia pela rua da Amizade, no sentido bairro-centro, quando avançou o cruzamento e atingiu lateralmente uma motocicleta XRE preta, que trafegava pela rua Boa União.

Com o impacto, o motociclista sofreu suspeita de fratura na costela e na clavícula, além de escoriações pelo corpo.

Populares que passavam pelo local prestaram ajuda à vítima e acionaram a polícia e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma ambulância de suporte básico (07) foi enviada para prestar os primeiros socorros. Após avaliação, Dereck foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado estável.

O Policiamento de Trânsito isolou a área para o trabalho da perícia. Após os procedimentos de praxe, os veículos foram removidos da via pública.