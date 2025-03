Colisão entre carro e moto deixa motociclista gravemente ferido no Segundo Distrito de Rio Branco

Ercivaldo Lima dos Santos, 26 anos, ficou gravemente ferido em um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma motocicleta na tarde desta quarta-feira (12), na Rua Baguari, no bairro Taquari, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo testemunhas, Ercivaldo trafegava em uma motocicleta modelo Honda CG 125, de cor azul, placa MZX-7830, no sentido bairro-centro quando, ao fazer uma curva, invadiu a pista contrária e colidiu com um veículo modelo Polo, de cor prata, que trafegava no sentido centro-bairro.

Com o impacto, Ercivaldo foi arremessado ao solo, sofreu múltiplas fraturas na perna esquerda, possível fratura de quadril e um trauma abdominal a esclarecer. O motorista permaneceu no local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, e uma ambulância de suporte básico foi enviada ao local. Os socorristas prestaram os primeiros atendimentos e, devido ao agravamento do quadro clínico do paciente, solicitaram apoio da ambulância de suporte avançado. Ercivaldo foi estabilizado e encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado grave.

O local do acidente foi isolado por policiais militares do Batalhão de Trânsito para a realização da perícia.