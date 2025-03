Colono é encontrado sem vida com tiro nas costas dentro da Reserva Chico Mendes

Um colono identificado apenas como Júnior foi encontrado sem vida por moradores, com um tiro nas costas, no início da tarde desta quarta-feira (12). O corpo estava em um ramal localizado no km 56 da BR-317, que dá acesso à Reserva Chico Mendes, no município de Brasiléia, no interior do Acre.

Segundo informações de moradores da região, Júnior foi vítima de uma emboscada enquanto trafegava pelo ramal em uma motocicleta. Ele foi alvejado por um disparo nas costas e, mesmo ferido, ainda tentou correr, mas, sem forças, caiu e morreu no local.

Populares que passavam pelo ramal avistaram a vítima caída e sem vida. Um dos moradores cobriu o corpo com uma lona devido à forte chuva que caía sobre a região.

Rapidamente, o morador comunicou o fato às autoridades policiais competentes. Equipes da Polícia Civil, da Polícia Militar e do Instituto Médico Legal (IML) foram acionadas e se deslocaram até o local para realizar os procedimentos periciais e remover o corpo para a sede do IML em Rio Branco, onde passará por exames cadavéricos.

O caso será investigado por policiais civis de Brasiléia.