Com apoio de navio, Marinha lança nova etapa da Operação Acre no Vale do Juruá

A partir da próxima segunda-feira (10), o Navio da Marinha dará início à nova fase da Operação Acre, que levará serviços de saúde essenciais a comunidades remotas do Vale do Juruá. Entre as localidades atendidas estarão Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Juruá Mirim, Paraná dos Mouras e Triunfo. A operação será coordenada pelo Capitão de Corveta Hallan Maforte, e o navio partirá de Cruzeiro do Sul.

A missão demanda um complexo esforço logístico, com a colaboração das prefeituras e do governo estadual, que atuam por meio das secretarias de saúde locais para organizar a chegada do navio e divulgar os locais e datas dos atendimentos. “Essa ação é fundamental para garantir cuidados médicos àqueles que mais necessitam. Oferecemos consultas, exames de imagem como raio-x e mamografia, além da entrega de medicamentos, permitindo que os pacientes iniciem seus tratamentos de imediato”, afirmou o Capitão Maforte.

Devido à elevação do nível do Rio Juruá, foi necessário antecipar a operação para garantir que o navio passasse com segurança sob a ponte e a rede de alta tensão. Para isso, a equipe técnica da operação realizou reuniões com a Energisa, que prestou apoio com medições e acompanhou a travessia, assegurando a integridade da embarcação e de sua tripulação.

Em 2025, a Operação Acre comemora 25 anos de existência, período durante o qual diversas melhorias foram implementadas. Um dos destaques deste ano é a parceria com a ONG Américas Amigas, que contribui na realização e laudo dos exames de mamografia e acompanha casos que necessitam de exames adicionais ou tratamentos específicos.