Com enredo inspirado na Revolução Acreana, Sambase abre desfile no Carnaval de Rio Branco

Buscando o tricampeonato, o bloco Sambase iniciou no final da tarde desta terça-feira (4), o concurso do Carnaval da Família 2025, no Centro de Rio Branco.

O grupo, um dos mais tradicionais da capital acreana, levou para a pista o samba-enredo “Um grito de liberdade que ecoa na história”, relembrando a Revolução Acreana.

Mesmo com chuva, os integrantes do bloco carnavalesco agitaram a apresentação. A bateria caracterizada de seringueiros, com suas porangas na cabeça, levou muito samba no pé para o público presente.

A rainha do bloco estava vestindo as cores da bandeira do Acre, verde, amarelo e a estrela vermelha.

Confira vídeo e a galeria de fotos de Fagner Delgado para o ContilNet: