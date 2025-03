A primeira noite do Carnaval da Família 2025 agitou os foliões rio-branquenses. A noite contou com a escolha da realeza, com a coroação do Rei Momo, sendo Júnior Mônaco o escolhido, e Rainha do Carnaval, com coração de Erica Oliveira.

Além disso, o Tchakabum, primeira atração nacional do Carnaval da Família, se apresentou e reuniu diversas pessoas nesta primeira noite de festa carnavalesca.

Confira fotos de Fagner Delgado para o ContilNet: