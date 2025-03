Com expectativa de 20 mil visitantes, Feira do Peixe promete movimentar Semana Santa

A tradicional Feira do Peixe chega à sua 17ª edição e será realizada nos dias 16, 17 e 18 de abril na Central de Abastecimento de Rio Branco (Ceasa). O evento deve contar com a participação de mais de 60 piscicultores, além de produtores e empreendedores ligados à Economia Solidária.

Ao longo dos três dias, são esperados mais de 20 mil visitantes, impulsionados pelo aumento da demanda por pescado durante a Semana Santa, período em que muitas famílias substituem a carne vermelha por peixe e outras proteínas brancas.

Outros pontos da cidade também acontecerão, como os mercados do Panorama, Elias Mansour, Estação Experimental e Rui Lino. O funcionamento da Ceasa será das 4h às 17h, com encerramento antecipado para as 14h no último dia.

Para Flávio Santos, que atua na produção e venda de peixes, a expectativa é positiva. No ano passado, ele comercializou cerca de 6 toneladas e já se prepara para atender à demanda. “Estamos adiantando os pedidos para garantir que, no dia da feira, tenhamos tudo pronto. Organizamos as compras com os fornecedores para evitar a falta de produto”, explicou.