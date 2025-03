Com filho autista, família vive apreensão com mais uma enchente no bairro 6 de Agosto; VÍDEO

O Rio Acre voltou a baixar na tarde desta terça-feira (11), na capital acreana, registrando a marca de 14,31 metros às 15h, de acordo com Defesa Civil Municipal. Ao todo, 13 bairros foram atingidos pelas águas, entre eles, a 6 de Agosto, no Segundo Distrito de Rio Branco, onde vivem o casal Maria e Ecildo, junto de seus dois filhos, e que já se prepararam para deixar sua casa, caso necessário, apesar da redução do manancial.

Maria, que mora há 10 anos no bairro, já passou por três enchentes e conta que ao ver água se aproximar de sua casa, já começou a organizar seus móveis e objetos, buscando evitar possíveis perdas.

“Já está tudo organizado, tudo preparado, só falta organizar o básico mesmo, pois as outras coisas já estão todas atrepadas”, disse.

Segundo ela, a família já passou por três alagações e na última, em 2024, ficou 22 dias abrigada no Parque de Exposições, no entanto, espera não ter que sair da sua casa neste ano.

“Lá nós fomos muito bem tratados, tirando o barulho, fomos bem assistindo, mas temos uma criança autista, e devido ao barulho, passamos um pouco de perrengue”, conta.

As enchentes passadas

Ao relembrar as últimas enchentes enfrentadas pela família, ela destacou as dificuldades de ter que retornar para casa após a baixa do rio. “É muito difícil, muita lama, muitas coisas destruídas. Muita gente perdeu as coisas. A gente não perdeu nada porque atrepamos cedo”, explica.

A expectativa da família é que o manancial não volte a subir na capital acreana, para que isso se torne realidade, Maria se prende a suas orações. “A gente está pedindo a Deus que ela não se intensifique, que daqui ele recue e vaze”.

No bairro 6 de Agosto, um dos primeiros a serem atingidos pelas águas, pelo menos duas famílias já precisaram sair de suas casas, enquanto outras optaram por permanecer no local, mesmo com a água entrando em seus quintais.

Assista a videorreportagem especial: