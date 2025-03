Com golaço, Flamengo vence Vasco e aumenta vantagem na semifinal do Carioca

O Flamengo venceu o Vasco por 1 a 0 neste sábado (1) pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca. No Nilton Santos, Bruno Henrique fez o único gol da partida, um golaço no ângulo, aos 21 minutos do segundo tempo.

Com o resultado, a equipe de Filipe Luís aumentou a vantagem para o segundo jogo. O Flamengo já tinha a vantagem na semifinal por ter sido o melhor colocado na primeira fase e joga por dois resultados iguais.

Como venceu o primeiro jogo, o Flamengo agora pode perder para o Vasco por 1 a 0 na volta para se classificar. Com um empate, o Rubro-Negro também avança. Já o Vasco precisa vencer fazendo dois gols ou mais para avançar.

O jogo de volta acontece no próximo sábado (8), às 17h45 (horário de Brasília), no Maracanã. Antes disso, o Vasco enfrenta o Nova Iguaçu na quarta-feira (5), pela segunda rodada da Copa do Brasil. A partida será no Nilton Santos, às 21h30 (horário de Brasília).

O jogo

O primeiro tempo foi pegado, com muitas faltas e princípios de confusão entre os jogadores, mas não teve muitas boas chances criadas. As principais chances da primeira etapa ficaram do lado Cruzmaltino.

Aos 18 minutos, Jair arriscou de longe. A bola passou perto do gol de Rossi, mas foi para fora. Aos 42, Rayan teve a principal chance do jogo até ali. O atacante vascaíno chegou cara a cara com Rossi e chutou em cima do goleiro, mas na sobra bateu colocado para o gol aberto. Léo Ortiz apareceu para tirar a bola de cima da linha e evitar o gol.

O segundo tempo começou ao contrário, com o Flamengo buscando mais o gol e criando boas chances. Aos sete, Arrascaeta quase fez um gol Olímpico e, aos 11, Luiz Araújo mandou uma bomba na trave de Léo Jardim.

A pressão rubro-negra deu certo. Aos 21 minutos, Varela tocou em Bruno Henrique que dominou e colocou no ângulo. Golaço para abrir o placar no Nilton Santos.

Depois do gol, o jogo ficou morno. O Flamengo continuou tendo domínio, mas não criou chances tão boas quando no início da segunda etapa. Já o Vasco passou a maior parte do tempo se defendendo, sem conseguir assustar o adversário.