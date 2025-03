Com gritos de ‘hexa campeão’, integrantes do bloco 6 É D+ comemoram título; veja vídeo

Após anúncio do resultado do desfile de blocos de carnaval, a Rua Rui Barbosa tinha apenas um som: o grito de ‘hexa campeão’ dos integrantes do bloco 6 É D+.

O bloco levou o tema: “O Carnaval que eu quero brincar: do passado ao recente, o Carnaval sempre presente” e animou a plateia com o samba-enredo.

Com o título, o bloco conta agora com seis vitórias, sendo hexa campeão. O 6 É D+ colocou cerca de 1,2 mil integrantes na rua e levou R$ 6.375,00 e um troféu para casa.

Confira o vídeo e fotos de Fagner Delgado para o ContilNet: