Deracre homenageia mulheres e reconhece sua força no Dia Internacional da Mulher

O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), celebrou, nesta sexta-feira, 7, o Dia Internacional da Mulher com uma homenagem especial às servidoras da instituição. O evento foi realizado na sede do órgão, onde as mulheres receberam uma recepção acolhedora.

A governadora em exercício, Mailza Assis, e a presidente do Deracre, Sula Ximenes, estiveram presentes para compartilhar uma mensagem de carinho e agradecimento. Além de abraços fraternos, as servidoras foram presenteadas com uma lembrança simbólica, como reconhecimento pelo seu trabalho e dedicação.

Em sua fala, Sula Ximenes ressaltou a importância de valorizar as mulheres, especialmente aquelas que fazem parte do Deracre. “É fundamental reconhecer a força e a determinação de todas as mulheres, e as servidoras do Deracre têm um papel essencial no fortalecimento do nosso Estado”, afirmou.

Mailza Assis também fez questão de reforçar o reconhecimento pelo trabalho das mulheres. “O Dia da Mulher não é só hoje, mas todos os dias. Agradeço a dedicação de todas pelo trabalho no Deracre, e também pela contribuição fundamental que desempenham nas suas famílias e na sociedade. Meu abraço é de gratidão e respeito por cada uma de vocês”, disse a governadora em exercício.