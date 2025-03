Com mais de 20 participantes, cidade no Acre realiza 1º Campeonato de Baladeira; confira

A prefeitura de Brasiléia, interior do Acre, por meio da Secretaria de Cultura e Gerência de Esportes, realizou o 1º Campeonato de Baladeira, que aconteceu no último sábado (8). A competição aconteceu no pátio do ginásio poliesportivo Luiz Eduardo Lopes Pessoa, onde mais de 20 participantes demonstraram suas habilidades com a baladeira.

O evento começou apenas com uma brincadeira entre os moradores, porém, após ganhar fama nas redondezas, surgiu a ideia de promover a competição. A vereadora Lucélia Borges e o empreendedor Fábio do Salgado, foram os incentivadores do projeto.

O sucesso do evento foi tão grande que já há planos para novas edições do campeonato. O prefeito Carlinhos do Pelado destacou a importância da ação. “Esse campeonato não é apenas uma competição, mas uma forma de resgatar nossas tradições e unir as famílias. A baladeira faz parte da nossa história e é uma brincadeira que ensina precisão, concentração e respeito. É importante que as novas gerações conheçam e valorizem essas práticas, sempre de forma recreativa e responsável”, afirmou o prefeito.

O topo do pódio ficou com o atirador Charles, o vice ficou com Fagner Fuleiragem e o terceiro lugar ficou com Rossi.