Com menos chuva que fevereiro, saiba como será o tempo para o mês de março segundo Friale

Março começou e a previsão é de chuva, porém menos que no mês de fevereiro, o mês que se inicia marca o fim do verão e o início do outono, assim, os dias ficam mais curtos e as noites mais longas.

De acordo com o portal O Tempo Aqui, no leste e no sul do Acre, onde ficam as microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira, as chuvas, conforme os registros dos últimos 60 anos, começam a diminuir. Já, no centro e no oeste do estado, onde ficam, respectivamente, as microrregiões de Tarauacá e Cruzeiro do Sul, março é o mês mais chuvoso do ano.

Na capital Rio Branco, a expectativa de chuva é de 285,6 mm, em Cruzeiro do Sul é de 292,6 mm, em Tarauacá é 338,9 mm e em Epitaciolândia é de 274,4 mm.

Março será com chuvas abaixo da média ou, no máximo, dentro da média. Assim, é muito pouco provável que ocorram enchentes de proporções alarmantes neste mês provocadas pelo transbordamento dos rios mais importantes. No entanto, córregos e igarapés poderão, em algum município, transbordar, mas de forma pontual e passageira.