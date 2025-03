O técnico Dorival Júnior anunciou, nesta quinta-feira (6/3), a primeira lista de convocados da Seleção Brasileira em 2025. A convocação começou às 11h, no Rio de Janeiro, e definiu os jogadores que defenderão a Amarelinha contra Colômbia e Argentina.

Veja como foi a convocação:

O duelo contra a Colômbia acontece no dia 20 de março, às 21h45, na Arena BRB Mané Garrincha. A partida é apresentada pelo Metrópoles Sports. Já o clássico contra a Argentina será em Buenos Aires, no dia 25 do mesmo mês. Os dois compromissos são válidos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

A venda de ingressos para o jogão entre Brasil e Colômbia na Arena BRB Mané Garrincha segue a todo vapor. Clique aqui para adquirir o seu ingresso.

Veja a lista de convocados:

Goleiros

Alisson – Liverpool

Ederson – Manchester City

Bento – Al Nassr

Defensores

Danilo – Flamengo

Gabriel Magalhães – Arsenal

Guilherm Arana – Atlético-MG

Léo Ortiz – Flamengo

Murilo – Nottingham Forest

Vanderson – Mônaco

Wesley – Flamengo

Marquinhos – PSG

Meias

André – Wolverhampton

Bruno Guimarães – Newcastle

Gerson – Flamengo

Joelinton – Newcastle

Matheus Cunha – Wolverhampton

Neymar – Santos

Atacantes

Estêvão – Palmeiras

Raphinha – Barcelona

João Pedro – Brighton

Rodrygo – Real Madrid

Savinho – Manchester City

Vini Jr. – Real Madrid

Ingressos

Dos 70 mil ingressos – lotação completa da Arena BRB –, a CBF vai disponibilizar 23,5 mil como sociais, com preços a partir de R$ 90.

A previsão é arrecadar cerca de 46 mil quilos de alimentos não perecíveis. Nessa categoria, os bilhetes serão limitados a até quatro por CPF e mediante a doação de 2 kg de alimento não perecível, por pessoa, no momento da entrada no estádio.

Os mantimentos arrecadados serão enviados para instituições de caridade selecionadas pelo Governo do Distrito Federal (GDF) e pelo governo federal.

Confira o preço dos ingressos:

Setor Superior Norte: R$ 110 (meia-entrada), R$ 109 (social) e R$ 220 (inteira)

Setor Superior Sul: R$ 90 (meia-entrada), R$ 99 (social) e R$ 180 (inteira)

Setor Superior Leste: R$ 140 (meia-entrada), R$ 154 (social) e R$ 280 (inteira)

Setor Superior Oeste: R$ 140 (meia-entrada), R$ 154 (social) e R$ 280 (inteira)

Visitante (Superior Oeste – Portão P24): R$ 140 (meia-entrada), R$ 154 (social) e R$ 280 (inteira)

Setores Inferior Norte e Sul: R$ 160 (meia-entrada), R$ 176 (social) e R$ 320 (inteira)

Setores Inferior Leste e Oeste: R$ 190 (meia-entrada), R$ 209 (social) e R$ 380 (inteira)