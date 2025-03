Com nova elevação, nível do Rio Iaco atinge 13 metros, o maior registrado neste ano

A Defesa Civil de Sena Madureira constatou mais uma elevação no nível das águas do Rio Iaco na passagem de ontem para hoje. Nesta quinta-feira (6), a régua amanheceu medindo 13,02 metros, aproximando-se da cota de alerta, que é de 14 metros.

Nas últimas 24 horas, conforme levantamento, o nível aumentou 87 centímetros devido às chuvas constantes que vêm atingindo a região. “Apesar disso, a situação ainda está controlada em Sena Madureira. As famílias começam a ser atingidas quando o nível atinge a cota de alerta. Estamos de prontidão e com o plano de contingência pronto para colocá-lo em prática em caso de necessidade”, confirmou Carlos Dávila, representante da Defesa Civil.

Ainda segundo a Defesa Civil, a situação deste ano tem sido diferente da verificada em 2024. Nessa mesma época, no ano passado, o nível estava em 16,07 metros, ou seja, já havia transbordado.

Com a cheia do rio, os bairros mais afetados normalmente são: Praia do Amarílio, Invasão da Vitória, Segundo Distrito, ruas Piauí e Benjamim Constant, parte do Bom Sucesso, Cafezal e outros.