Com provas no Acre, TRF lança concurso para juiz federal substituto com salários de R$ 37 mil

O Tribunal Regional Federal da 1ª Região lançou um edital de concurso público nesta semana, para preencher vagas de juiz federal substituto.

Ao todo, são 50 vagas além de formação de cadastro de reserva. O salário é de R$ 37.765,55 e as inscrições vão começar no dia 17 de março.

A banca responsável pelo certame é a Fundação Getúlio Vargas (FGV), que vai receber inscrições até o dia 16 de abril de 2025. A taxa é de R$ 120, que deverá ser paga até o dia 17 de abril.

O TRF 1ª Região é sediado em Brasília (DF), mas abrange também o Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Piauí, Rondônia, Roraima e Tocantins.

Provas no Acre

As provas da primeira etapa serão aplicadas em Belém (PA), Boa Vista (RR), Brasília (DF), Cuiabá (MT), Goiânia (GO), Macapá (AP), Manaus (AM), Palmas (TO), Porto Velho (RO), Rio Branco (AC), Salvador (BA), São Luís (MA) e Teresina (PI).

Dentro das vagas estão 36 para ampla concorrência; duas para candidatos com deficiência; dez para candidatos negros e duas para indígenas.

Veja o edital completo clicando AQUI.