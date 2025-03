Com remuneração de até R$ 13 mil, cidade do Acre abre processo para contratar médico

A Prefeitura de Feijó, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, anunciou a abertura de um novo Processo Seletivo para formar cadastro reserva no cargo de Médico Clínico Geral. A seleção oferece uma oportunidade para profissionais com graduação em Medicina e registro ativo no Conselho Regional de Medicina.

Os candidatos selecionados deverão cumprir carga horária entre 20 e 40 horas semanais, com uma remuneração que varia de R$ 6.741,15 a R$ 13.482,30 mensais.

As inscrições estarão abertas de 6 a 13 de março de 2025. Os interessados podem se inscrever pelo e-mail [email protected] ou diretamente na Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Trav. João Ambrósio Taveira, S/N, no bairro Cidade Nova.

A seleção será realizada em duas etapas: análise curricular, que levará em conta experiência, títulos e qualificação profissional, e entrevista presencial. O Processo Seletivo terá validade de 12 meses a partir da publicação da homologação no Diário Oficial do Estado, podendo ser prorrogado por mais 12 meses, conforme a necessidade da Administração Municipal.