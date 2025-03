Com retorno de Neymar, Dorival Jr. divulga lista de convocados para Eliminatórias; confira

A Seleção Brasileira já tem seus convocados para os próximos compromissos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O técnico Dorival Júnior anunciou nesta quinta-feira (7), em um hotel na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, a lista com 23 nomes que defenderão o Brasil nos confrontos contra Colômbia e Argentina. A grande novidade ficou por conta do retorno de Neymar, que volta a vestir a amarelinha.

O Brasil enfrenta a Colômbia no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, no dia 20 de março. Cinco dias depois, a equipe viaja para Buenos Aires para medir forças com a Argentina no Monumental de Núñez.

Outro anúncio importante foi feito por Rodrigo Caetano: o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, será o chefe de delegação da Seleção nos dois confrontos.

Lista de convocados

Goleiros:

Alisson (Liverpool)

Bento (Al-Nassr)

Ederson (Manchester City)

Laterais:

Danilo (Flamengo)

Guilherme Arana (Atlético-MG)

Wesley (Flamengo)

Vanderson (Monaco)

Zagueiros:

Éder Militão (Real Madrid)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Marquinhos (PSG)

Léo Ortiz (Flamengo)

Murillo (Nottingham Forest)

Meio-campistas:

André (Wolverhampton)

Bruno Guimarães (Newcastle)

Gerson (Flamengo)

Matheus Cunha

Neymar (Santos)

Lucas Paquetá (West Ham)

Raphinha (Barcelona)

Atacantes:

Estêvão (Palmeiras)

João Pedro (Brighton)

Rodrigo (Real Madrid)

Savinho (Manchester City)

Vinicius Junior (Real Madrid)

Situação do Brasil nas Eliminatórias

A Seleção Brasileira se apresenta ao técnico Dorival Júnior no dia 17 de março, provavelmente já em Brasília. A equipe atualmente ocupa a quinta posição na tabela das Eliminatórias, com 18 pontos. Os seis primeiros garantem vaga direta no Mundial de 2026, que será disputado nos Estados Unidos, Canadá e México, enquanto o sétimo colocado terá que passar pela repescagem.

Com dois duelos decisivos pela frente, o Brasil busca somar pontos importantes para se consolidar entre os classificados e afastar qualquer risco de complicação na caminhada rumo à Copa.