Com Rio Acre acima dos 14 metros, moradores começam a se planejar para evitar perdas; VÍDEO

O Rio Acre já passa dos 14 metros nesta segunda-feira (10), na capital acreana, deixando cerca de 300 pessoas e pelo menos 10 bairros atingidos pelas águas, um deles é o Bairro da Base, no Centro de Rio Branco.

A empresária Izabel Dantas, proprietária de um estabelecimento às margens do Rio Acre conta que já passou por várias enchentes no local, mas mantem a esperança que neste ano as águas não alcançarão o local.

Segundo ela, é necessário a compreensão de que não se pode os eventos climáticos em sua totalidade, mas explica que já começa a se planejar para o caso de uma possível enchente.

“A gente está se planejando, embora ano passado, no dia 27 de fevereiro as águas já estavam dentro de nossas casas. Então diante na nossa leitura do ano passado, a gente acredita que não entrar, mas de qualquer forma a gente precisa estar atentos e se mobilizar, para que se a água subir, a gente possa tentar resolver sem muitas perdas”, disse.

De acordo com a Defesa Civil Municipal, 15 famílias já estão desabrigadas e foram retiradas de suas casas e levadas para abrigos. Os bairros já estão sendo monitorados e tanto o órgão, quanto o Corpo de Bombeiros estão mobilizados para prestar apoio àqueles que possam vir a ser atingidos pelas águas.

Confira a entrevista completa com a moradora: