Com riscos de alagamentos no Acre, Energisa reforça cuidados de segurança

Diante da possibilidade de transbordamento do Rio Acre, a Energisa orienta os consumidores a adotarem algumas medidas de segurança para evitar choques elétricos. Como a água é condutora de eletricidade, é fundamental adotar alguns cuidados para evitar acidentes no dia a dia. Caso a água continue subindo e esteja próximo ao quadro, o consumidor deve entrar em contato com a Energisa para solicitar o desligamento do ramal de serviço.

A Coordenadora de Segurança da Energisa, Gabriella Mendes explica que, independentemente se o tempo está chuvoso ou não, a orientação é manter distância da rede elétrica.

“A Energisa sempre acompanha as condições climáticas para ter uma resposta rápida, quando necessário, mas o apoio da população é fundamental. É importante lembrar que a água pode estar em contato com cabos elétricos expostos. Por isso, pedimos que não mexam. Procure sempre um local seguro e seco. O mesmo vale para casos de fio de energia caído ou árvore sobre a rede elétrica: não se aproxime e acione a Energisa para que as providências sejam adotadas”, orienta. Durante a alagação, não suba ou segure em postes de energia.

Defesa Civil, Ministério Público e Energisa se antecipam para possível contingência

Equipe da Defesa Civil e Ministério Público estiveram reunidas na manhã desta terça-feira (11) com a Gerência do Departamento de Operações e Coordenação de Clientes Especiais e Poder Público da Energisa Acre, para falar sobre o plano de contingência da distribuidora para os casos de inundações.

Na ocasião, foi apresentado para a equipe como funciona o Centro de Operações da Energisa, que é responsável por receber e processar informações em tempo real, monitorar a distribuição de energia e identificar eventuais falhas, riscos ou interrupções no fornecimento.

A concessionária realiza monitoramento em tempo real e consegue agir de forma estratégica para minimizar impacto no fornecimento de energia, adotando procedimentos ágeis para garantir continuidade dos serviços, sem colocar em risco a população.

Confira outras dicas de segurança em dias chuvosos:

Retire da tomada todos os aparelhos eletrônicos e elétricos e não mexa nesses aparelhos com as mãos ou pés molhados.

Não realize serviços como instalação ou manutenção de antenas em locais onde o risco de exposição aos raios seja maior. Em caso de chuva, não instale, desligue ou remova o objeto. Se sua antena cair sobre a rede ou próximo a ela, nunca tente segurá-la ou retirá-la. Informe a Energisa.

Em caso de chuva com relâmpagos, evite ficar em áreas abertas como campos de futebol, piscina, lagos e lagoas. Não fique próximo ou debaixo de árvores, postes, estruturas metálicas, mastros e locais elevados.

Canais de atendimento da Energisa: Em situações emergenciais, contate o 0800 647 7196 ou acesse o aplicativo Energisa On. Outra opção é falar com a Gisa, pelo WhatsApp: (68) 99233 0341.