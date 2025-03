Com salário de R$ 3,1 mil, eAmazônia busca Pesquisadores Juniores para atuação no Acre

É uma instituição independente e sem fins lucrativos que tem como objetivo produzir e divulgar informações e conhecimentos técnicos e científicos, colaborando para o desenvolvimento sustentável da Amazônia Legal.

Criada através de uma parceria entre a Eletrobras e a Universidade Federal do Acre – Ufac, sua fundação ocorre de maneira paralela à criação de cursos de Bacharelado em Engenharia Elétrica na região, e também à construção das UHEs do Rio Madeira.

A sede do eAmazônia está localizada no campus Rio Branco da Ufac. São mais de 2.000m² construídos, divididos em áreas administrativas, salas de treinamento e laboratórios flexíveis para abrigar diferentes aplicações. O prédio contém ainda com 264 módulos fotovoltaicos instalados, que ocupam boa parte da cobertura do edifício e atingem uma potência total de aproximadamente 96 kWp, tornando assim a Amazônia autossuficiente em energia.