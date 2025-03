A Prefeitura de Acrelândia, no Acre, divulgou nesta quarta-feira (12) o edital nº 02/2025 para um novo processo seletivo na área da educação. O certame prevê três vagas imediatas e a formação de cadastro reserva. A seleção será conduzida pela Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, com contratos de dois anos, prorrogáveis por igual período.

Para concorrer, os candidatos devem possuir diploma de graduação na área específica e registro no respectivo conselho de classe. A jornada de trabalho varia entre 30 e 40 horas semanais, com remuneração de R$3.000 a R$3.090.

As inscrições serão presenciais e ocorrerão entre os dias 17 e 19 de março, das 8h às 11h e das 13h às 17h, na sede da Secretaria Municipal de Educação, localizada na Rua Sete Quedas, Centro. Os interessados deverão apresentar cópias de documentos pessoais, comprovante de residência, currículo encadernado com comprovações e formulário de inscrição preenchido. A participação no processo seletivo é gratuita.

A avaliação dos candidatos será feita por meio de análise curricular, com pontuação máxima de 100 pontos. Serão considerados títulos acadêmicos, como doutorado, mestrado e pós-graduação, além de cursos de aperfeiçoamento e experiência profissional na área educacional. Para não serem desclassificados, os concorrentes devem obter pelo menos 50 pontos. Em caso de empate, terá preferência o candidato com maior idade.

A análise dos currículos ocorrerá ainda em março de 2025. A seleção terá validade de dois anos, podendo ser prorrogada por mais dois, conforme necessidade da administração municipal.

O edital completo pode ser acessado na edição nº 13.979 do Diário Oficial do Estado do Acre, disponível a partir da página 108.