Comerciantes esperam grande faturamento durante bloco do Vai Quem Quer

Os preparativos para o bloco do Vai Quem Quer, no bairro Tucumã estão a todo vapor neste domingo (2). Para além dos foliões o a festa também concentram diversos comerciantes no local em busca de aumentar sua renda.

Um dos empreendimentos que se faz presente no tradicional bloco é a distribuidora Fortaleza, que traz uma barraca completa com todos os tipos de bebidas, alcoólicas e nao alcoólicas para aqueles que vão pular o Carnaval.

Iara Julia é uma das responsáveis pelo local este ano, e falou sobre as expectativas de venda.

“Da última vez que viemos, só com copo sujo fize.os R$2.500, hoje esperamos fazer R$3 mil”, revelou.

Ela ainda reforça que espera um alto valor neste ano devido a concentração de pessoas no local, que deverá superar as 10 mil, devido à ausência de outros carnavais de rua na capital, mas lamenta curta duração do bloco, que deve se encerrar às 19h.

A Cervejaria Altaneira também se faz presente na folia do Vai Quem Quer e diz que as expectativas para as vendas neste domingo são altas.

A supervisora de vendas da marca, Millyanne, afirma que, caso o número de foliões atingir a marca esperada, de 10 mil, o valor bruto arrecadado deve superar os R$150 mil.

“Se cumprir as 10 mil pessoas, devemos vender entre 40 e 50 mil copos hoje”, destacou ela, afirmando que a participação no carnaval deste ano é uma das formas de expandir a atuação da marca.

Veja fotos: