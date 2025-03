Como “Ainda Estou Aqui”, que venceu o Oscar, impactou o mercado audiovisual

O filme “Ainda Estou Aqui”, que venceu o Oscar 2025 de Melhor Filme Internacional na noite do último domingo (2) teve uma escalada de sucesso desde que foi lançado, em novembro de 2024. Além do reconhecimento na maior premiação do cinema, o longa já vinha acumulando prêmios e se tornado um sucesso nas bilheterias.

Segundo dados inéditos revelados pela Secretaria de Regulação da Ancine (Agência Nacional do Cinema), “Ainda Estou Aqui” já levou mais de 5 milhões de espectadores aos cinemas no Brasil e arrecadou R$ 104,7 milhões em renda.

Com os números relevantes no mercado de exibição, o filme de Walter Salles se consolidou como a terceira maior bilheteria nacional desde 2018, atrás apenas de “Minha Mãe é uma Peça 3” (2018) e “Nada a Perder” (2019).

A visibilidade que o filme atingiu também se refletiu no desempenho do mercado audiovisual como um todo. Só em 2025, o filme já é responsável por 32% do público de filmes nacionais, contribuindo para um market share de 30,1% do cinema brasileiro no período. Sem “Ainda Estou Aqui” nas telonas a participação cairia para 22,1%.

Desde a estreia mundial no Festival de Veneza, no qual o filme foi ovacionado pelo público e venceu o prêmio de Melhor Roteiro, “Ainda Estou Aqui” passou a ser notado mundialmente.

Com a vitória de Fernanda Torres no Globo de Ouro, o longa atingiu um crescimento ainda mais expressivo de público, com um aumento de 57% na semana seguinte e um impressionante salto de 122% na semana subsequente.

Segundo a Ancine, a indicação ao Oscar, anunciada em 23 de janeiro, foi outro ponto de virada, gerando um novo aumento de 89% no público semanal. A Semana do Cinema, em fevereiro, também contribuiu e impulsionou ainda mais os números, com um crescimento de 174%, marcando a segunda melhor semana de exibição do filme desde a estreia.

Além de Melhor Filme Internacional, “Ainda Estou Aqui” ainda concorria em outras duas categorias do Oscar 2025, mas acabou não levando. Veja a lista completa de vencedores.