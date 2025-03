Como Eunice Paiva, de ‘Ainda Estou Aqui’, contribuiu para a luta dos direitos indígenas de RO

Quem assistiu “Ainda Estou Aqui”, vencedor do Oscar de Melhor Filme Internacional, conhece a história de Eunice Paiva — uma mãe que enfrentou o desaparecimento do marido durante a ditadura militar. Além de lidar com a dor e as consequências do regime autoritário, Eunice se tornou uma figura fundamental na luta pela defesa dos direitos dos povos indígenas e das comunidades tradicionais.