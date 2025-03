Concurso Banco do Brasil x Correios: qual escolher?

Com salários atrativos, diversos benefícios e carreiras promissoras, ambas as empresas oferecem excelentes oportunidades em empregos públicos.

O que faz o Banco do Brasil x Correios?

O Banco do Brasil (BB) é uma instituição financeira pública, de economia mista, que atua em atividades bancárias e financeiras. Ele atua na concessão de crédito, administração de investimentos, financiamento de empresas e gestão de serviços bancários para pessoas físicas e jurídicas.

Trabalhar no BB significa atuar diretamente com atendimento ao cliente, transações financeiras e suporte às operações bancárias.

Por sua vez, os Correios são uma empresa pública que presta serviços postais e logísticos no Brasil. Seu papel principal é garantir a entrega de correspondências e encomendas em todo o território nacional, além de oferecer serviços bancários via Banco Postal.

Os profissionais do órgão trabalham no atendimento ao público, processamento de postagens e na distribuição de objetos postais.

Cargos do Banco do Brasil x Correios

Os cargos que serão ofertados no concurso Banco do Brasil ainda não foram oficialmente confirmados, mas espera-se que as vagas contemplem a carreira de escriturário, nos dois perfis profissionais: Agente Comercial e Agente de Tecnologia.

Cabe aos profissionais do cargo as seguintes atribuições:

agente comercial (escriturário tradicional) – atua no banco, principalmente no atendimento ao cliente, e conta com postos em todas as agências do país; e

agente de tecnologia (escriturário voltado para a área de TI) – atua na área de TI, com conhecimentos específicos, e exerce tal função no Distrito Federal, em Brasília.

No próximo concurso Correios, serão ofertadas vagas para atendente comercial, cargo que compõe a carreira de agente dos correios.

O profissional desta especialidade realiza diversas atividades, como executar as etapas do processo de atendimento e vendas de objetos postais, produtos e demais serviços do portfólio da Empresa.

O atendente comercial também é responsável por receber, registrar e encaminhar aos canais competentes, reclamações e sugestões formalizadas pelos clientes, executando procedimentos para responder as demandas da clientela, fornecer subsídios, para tomada de decisão e atender os padrões de qualidade da empresa.

Tanto os cargos do Banco do Brasil quanto dos Correios tem como requisito o nível médio de escolaridade.

Salários e benefícios do Banco do Brasil x Correios

O salário dos aprovados no concurso Banco do Brasil foi reajustado recentemente e será de R$5.948,80, composto por salário-base de R$3.963,90, auxílio-refeição de R$1.110,12 e cesta alimentação de R$874,78.

A lista de benefícios do BB é extensa, voltados à saúde, ao desenvolvimento interno e também à família.

Segundo o Banco do Brasil, o escriturário pode ganhar, em um período de um ano, mais de R$100 mil, incluindo o salário-base e os benefícios.

O Atendente Comercial dos Correios, por sua vez, fará jus ao salário inicial de R$2.429,25, podendo chegar a R$6.180,05. Além disso, os funcionários têm direito a benefícios como:

vale-alimentação de R$50,93 por dia trabalhado, totalizando R$1.120,46 para 22 dias ou R$1.324,18 para 26 dias;

auxílio-creche de R$714,72;

plano de saúde;

vale-transporte;

plano de previdência complementar.

Provas do concurso Banco do Brasil x Correios

De acordo com o último edital, de 2023, os candidatos do Banco do Brasil foram avaliados por meio de provas objetivas e uma redação.

A prova objetiva exigiu conhecimentos nos conteúdos abaixo:

Agente comercial (escriturário tradicional)

Conhecimentos Básicos – 25 questões

Língua Portuguesa (dez questões com valor de 1,5 ponto cada);

Língua Inglesa (cinco questões com valor de um ponto cada);

Matemática (cinco questões com valor de 1,5 ponto cada); e

Atualidades do Mercado Financeiro (cinco questões com valor de um ponto cada).

Conhecimentos Específicos – 45 questões

Matemática Financeira (cinco questões com valor de 1,5 ponto cada);

Conhecimentos Bancários (dez questões com valor de 1,5 ponto cada);

Conhecimentos de Informática (15 questões com valor de 1,5 ponto cada); e

Vendas e Negociação 15 questões com valor de 1,5 ponto cada).

Agente de tecnologia (escriturário com foco em TI)

Conhecimentos Básicos – 25 questões

Língua Portuguesa (dez questões com valor de 1,5 ponto cada);

Língua Inglesa (cinco questões com valor de um ponto cada);

Matemática (cinco questões com valor de 1,5 ponto cada); e

Atualidades do Mercado Financeiro (cinco questões com valor de um ponto cada).

Conhecimentos Específicos – 45 questões

Probabilidade e Estatística (cinco questões com valor de 1,5 ponto cada);

Conhecimentos Bancários (cinco questões com valor de 1,5 ponto cada); e

Tecnologia da Informação (35 questões com valor de 1,5 ponto cada).

No caso do último concurso Correios, em 2024, o edital para Carteiro da carreira de Agente dos Correios cobrou conhecimentos em:

Língua Portuguesa: 15 questões

Matemática: dez questões

Noções de Informática: dez questões

Conhecimentos Gerais: dez questões

Código de Conduta Ética e Integridade: 5 questões

Afinal, qual concurso prestar?

Embora o Banco do Brasil e os Correios ofertem vagas para nível médio, as empresas possuem funções e cargos diferentes. Mas isso não é um impedimento para os candidatos prestarem ambos os concursos, já que as seleções devem ser publicadas em momentos distintos.

Segundo fontes ligadas ao banco, o edital do BB pode ser publicado agora em março.

Já o edital do concurso Correios, anunciado pelo superintendente dos Correios em Brasília DF, Paulo Henrique Soares de Moura, ainda não tem uma data para a publicação.

Com isso, os candidatos podem se preparar para o concurso BB primeiro e, posteriormente, focar no concurso dos Correios.

A escolha de cada cargo dependerá do perfil profissional e das expectativas de carreira de cada candidato.

Quem busca uma carreira bancária, o BB pode ser a melhor opção. Já quem deseja atuar no setor de atendimento e logística postal, os Correios podem ser o caminho certo.

Independentemente da escolha, iniciar a preparação o quanto antes pode ser decisivo na sua aprovação.