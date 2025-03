Concurso Marinha: sai edital com 62 vagas para o Quadro Técnico

As vagas estão destinadas às seguintes áreas de atuação:

Arqueologia: 1 vaga;

Comunicação Social: 2 vagas;

Direito: 10 vagas;

Estatística: 1 vaga;

História: 1 vaga;

Informática – Banco de Dados: 5 vagas;

Informática – Desenvolvimento de Sistemas: 5 vagas;

Informatica – Infraestrutura de TI: 5 vagas;

Informática – Segurança da Informação: 5 vagas;

Letras Português – Licenciatura: 3 vagas;

Oceanografia: 1 vaga;

Pedagogia: 11 vagas;

Psicologia: 6 vagas;

Serviço Social: 1 vaga; e

Segurança do Tráfego Aquaviário: 5 vagas.

Os candidatos aprovados e classificados no ingressarão no Curso de Formação de Oficiais (CFO), realizado no Centro de Instrução Almirante Wandenkolk (CIAW), no Rio de Janeiro.

O curso tem como objetivo preparar os futuros oficiais para o desempenho de funções e cargos em Organizações Militares da Marinha, podendo ser designados para qualquer unidade no país, conforme suas qualificações e as necessidades do serviço.

A formação inclui instrução Militar-Naval essencial para o exercício da carreira. Durante o curso, os alunos ingressam como guarda-marinha e recebem uma remuneração de R$9.070,60, composta por:

Soldo militar : R$7.315,00

: R$7.315,00 Adicional militar : R$1.389,85

: R$1.389,85 Adicional de compensação por disponibilidade militar: R$365,75

Além da remuneração, os alunos têm direito a alimentação, uniforme, assistência médica e odontológica, além de suporte psicológico, social e religioso.

Resumo do concurso Marinha Quadro Técnico