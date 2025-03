Concurso PF Administrativo: confira as notas de corte por estado

► Dessa forma, a nota de corte variou conforme a concorrência em cada região.

Entender essas notas é essencial, pois permite ter uma ideia da pontuação necessária para se manter dentro do número de vagas e aumentar as chances de classificação.

No concurso PF agente administrativo de 2014, a nota de corte foi diferente em cada estado.

Confira a lista completa:

Acre: 72 pontos;

72 pontos; Alagoas: 76 pontos;

76 pontos; Amazonas: 68 pontos​;

68 pontos​; Amapá: 71 pontos

71 pontos Bahia: 75 pontos

75 pontos Ceará: 82 pontos

82 pontos Distrito Federal: 72 pontos

72 pontos Espírito Santo: 74 pontos​

74 pontos​ Goiás: 80 pontos​

80 pontos​ Maranhão: 71 pontos

71 pontos Minas Gerais: 76 pontos​

76 pontos​ Mato Grosso do Sul: 70 pontos

70 pontos Mato Grosso: 68 pontos​

68 pontos​ Pará: 72 pontos​

72 pontos​ Paraíba: 77 pontos

77 pontos Pernambuco: 76 pontos​

76 pontos​ Piauí: 77 pontos

77 pontos Paraná: 72 pontos​

72 pontos​ Rio de Janeiro: 76 pontos​

76 pontos​ Rio Grande do Norte: 80 pontos​

80 pontos​ Rondônia: 68 pontos​

68 pontos​ Roraima: 72 pontos​

72 pontos​ Rio Grande do Sul: 70 pontos​

70 pontos​ Santa Catarina: 74 pontos​

74 pontos​ Sergipe: 78 pontos

78 pontos São Paulo: 67 pontos​

67 pontos​ Tocantins: 79 pontos

Naquela época, mais de 324 mil candidatos se inscreveram no concurso para a área Administrativa da PF, que também ofertou vagas de nível superior.

Como foi a prova do agente administrativo do concurso PF?

No último concurso, realizado em 2014, a prova do agente administrativo foi composta por 120 questões, sendo 50 de Conhecimentos Básicos e 70 Específicos.

Os candidatos foram avaliados a partir das seguintes disciplinas:

Conhecimentos Básicos: Língua Portuguesa, Noções de Informática, Raciocínio Lógico, Atualidades, Noções de Direito Administrativo e Constitucional.

Conhecimentos Específicos: Noções de Administração Pública, Noções de Administração Financeira e Orçamentária, Noções de Gestão de Pessoas nas organizações, Noções de Administração de Recursos Materiais, Noções de Arquivologia e Legislação Aplicada à Polícia Federal.

Conforme o edital daquela época, seriam reprovados os que obtivessem:

nota inferior a 10 pontos na prova objetiva de Conhecimentos Básicos;

nota inferior a 21 pontos na prova Específica;

nota inferior a 36 pontos no conjunto das provas objetivas.

Foi atribuído um ponto a cada resposta correta, menos um ponto a cada resposta errada e zero para marcações duplas.

Concurso PF Administrativo terá quase 200 vagas

Em dezembro do ano passado, o tão esperado concurso PF Administrativo foi autorizado pelo Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos visando ao provimento de 192 vagas, em cargos de níveis médio e superior.

A seguir, veja a distribuição das oportunidades que estarão no próximo edital:

Nível médio

agente administrativo: 100 vagas.

Nível superior

assistente social: 13 vagas;

contador: 9 vagas;

enfermeiro: 3 vagas;

médico: 35 vagas;

psicólogo: 6 vagas;

farmacêutico: 2 vagas;

nutricionista: 1 vaga;

estatístico: 4 vagas;

administrador: 6 vagas;

técnico em Comunicação Social: 3 vagas; e

técnico em Assuntos Educacionais: 10 vagas.

Principal carreira do quadro da área de Apoio da PF, o cargo de agente administrativo proporciona uma remuneração inicial de R$6.173,31. Este é o único cargo de nível médio disponível no concurso da Polícia Federal.

Já os cargos de nível superior contam com salários iniciais de R$7.296,69, com exceção da função de médico, que tem um vencimento inicial de R$9.547,40.

Esses valores já incluem o auxílio-alimentação de R$1 mil. A jornada de trabalho dos servidores administrativos da PF será de 40 horas.

Concurso PF de agente administrativo terá provas até agosto

As datas do próximo concurso PF Administrativo ainda não foram definidas, mas alguns prazos já estão estabelecidos na portaria autorizativa.

O primeiro deles é o prazo para a publicação do edital. A Polícia Federal tem até seis meses, contados a partir de dezembro do ano passado, para divulgar o documento com todas as regras e o cronograma do concurso.

Dessa forma, o edital do concurso PF para níveis médio e superior deve ser publicado até junho.

Além disso, a portaria de autorização prevê que as provas sejam aplicadas em até dois meses após a publicação do edital, o que indica que os exames ocorrerão até agosto.

Vale lembrar que a PF também recebeu uma segunda autorização para vagas na área Policial, contemplando os seguintes cargos:

agente de polícia- 630 vagas;

escrivão de polícia- 160 vagas;

delegado de polícia- 120 vagas;

papiloscopista policial federal – 21 vagas; e

perito criminal federal – 69 vagas.

Para essa seleção, o edital será publicado até agosto.

Além disso, há previsão de que outras mil vagas sejam preenchidas em 2026 por meio da chamada de excedentes, totalizando 2 mil oportunidades.