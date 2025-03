Concurso PF: corporação conta com 2.035 cargos vagos

O concurso PF (Polícia Federal) está autorizado e o Direção Concurso obteve os dados atualizados do órgão, nesta quinta-feira (6), sobre o quantitativo de cargos vagos!

De acordo com os dados repassados pela Polícia Federal, a corporação conta com, atualmente, 2.035 cargos vagos dentre as cinco carreiras existentes. A carreira com o maior número de vacâncias é o de Agente, com 1.244 cargos vagos.

Em contrapartida, o cargo de Papiloscopista conta com o menor número de vacâncias, com somente 24 cargos vagos. Veja a lista completa abaixo:

294 cargos vagos de Delegado

69 cargos vagos de Perito Criminal

1.244 cargos vagos de Agente

404 cargos vagos de Escrivão

24 cargos vagos de Papiloscopista

Importante destacar que, apesar do cargo de Perito Criminal possuir 19 áreas de atuação, o código de vaga não é subdividido por área de especialização, mas sim por cargo. Assim, não é possível identificar nesta coordenação, em quais áreas da perícia estão as vagas.

Vale lembrar que o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, esteve presente com a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, onde discutiram sobre o orçamento da Polícia Federal em 2025, o que inclui o novo concurso PF.

O certame será destinado à oferta de de mil vagas imediatas em 2025 e convocação de mil excedentes em 2026, o que totaliza duas mil vagas.

Panorama do concurso PF

O Direção Concursos obteve informações de fontes ligadas à Polícia Federal que será publicado apenas um edital de concurso PF ofertando mil vagas para convocação em 2025 e cadastro reserva de mais mil excedentes em 2026.

As oportunidades serão distribuídas da seguinte forma:

Delegado: 120 vagas;

Perito: 69 vagas;

Agente: 630 vagas;

Escrivão: 160 vagas; e

Papiloscopista: 21 vagas.

Além disso, nota técnica, elaborada pelo Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO), por meio da Secretaria de Orçamento Federal (SOF), confirma a disponibilidade orçamentária para o certame e prevê que as nomeações ocorram em dezembro de 2025.

Com isso, a previsão que o edital seja publicado em agosto é afastada, pois o prazo seria curto, ou seja, o edital de abertura provavelmente sairá antes.

Resumo