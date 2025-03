Concurso PF: PEC da Segurança Pública será enviada ao Congresso

O edital do concurso PF (Polícia Federal) está autorizado e o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski anunciou que o governo federal concluiu a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública e que será enviada ao Congresso Nacional!

A versão enviada ao Congresso cria o Conselho Nacional de Segurança Pública e Defesa Social e acrescenta as Guardas Municipais na lista dos órgãos de segurança pública. Em relação à Polícia Federal, a PEC apresenta novas atribuições às carreiras do órgão.

Vale lembrar que a PEC foi defendida pelo presidente Lula durante participação no programa Balanço Geral, da TV Record, onde ele também confirmou a realização do concurso da Polícia Federal.

A PEC da Segurança Pública foi apresentada aos governadores em novembro de 2024, e tem como objetivo atualizar a Constituição Federal com novas atribuições. Além disso, a Federação Nacional dos Policiais Federais (Fenapef) emitiu uma nota oficial se mostrando contrária a então minuta da Proposta.

Na ocasião, a minuta apresentada à Fenapef decepciona pela incapacidade de enfrentar os problemas estruturais que comprometem a segurança pública do Brasil.

O concurso PF será destinado à oferta de mil vagas imediatas em 2025, por meio de um edital. As oportunidades serão distribuídas da seguinte forma:

Delegado: 120 vagas;

Perito: 69 vagas;

Agente: 630 vagas;

Escrivão: 160 vagas; e

Papiloscopista: 21 vagas.

As demais mil vagas serão contempladas com convocação de excedentes em 2026. O órgão, inclusive, trabalha para que o edital seja publicado o mais breve possível.

Polícia Federal conta com 2.035 cargos vagos – Concurso PF

Segundo informações passadas pela Polícia Federal ao Direção Concursos, a corporação conta com, atualmente, 2.035 cargos vagos.

A carreira com o maior número de vacâncias é o de Agente, com 1.244 cargos vagos. Em contrapartida, o cargo de Papiloscopista conta com o menor número de vacâncias, com somente 24 cargos vagos. Veja a lista completa abaixo:

294 cargos vagos de Delegado

69 cargos vagos de Perito Criminal

1.244 cargos vagos de Agente

404 cargos vagos de Escrivão

24 cargos vagos de Papiloscopista

Importante destacar que, apesar do cargo de Perito Criminal possuir 19 áreas de atuação, o código de vaga não é subdividido por área de especialização, mas sim por cargo. Assim, não é possível identificar nesta coordenação, em quais áreas da perícia estão as vagas.

