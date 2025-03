Concurso PRF: regulamento do CFP 3 é aprovado

Foi aprovado o regulamento do Curso de Formação Policial da terceira turma do último concurso PRF (Polícia Rodoviária Federal)!

O documento foi publicado em Diário Oficial da União nesta quinta-feira (13/3). Vale lembrar que a relação dos candidatos matriculados no CFP 3, bem como a relação dos candidatos com o pedido de final de fila deferido e a relação de candidatas gestantes com pedido para realização de CFP futuro deferido foram publicadas no DOU na última terça-feira (11/3).

O Curso de Formação Policial será realizado no período de 14 de março a 18 de junho de 2025, na UniPRF. A frequência em 100% das atividades do CFP é obrigatória e será aferida, diariamente, em cada atividade de ensino ou a qualquer momento, a critério da coordenação do CFP.

Segundo o regulamento, o desempenho nos testes de aptidão física compõe as avaliações do CFP, somando a pontuação obtida no conjunto de notas para classificação do candidato no curso.

Os testes de aptidão física realizados no CFP terão pontuação máxima de 10,00 pontos. O candidato que não obtiver, no mínimo, 6,00 pontos em cada teste e 7,00 pontos na média geral dos exames de aptidão física do CFP, será considerado reprovado.

Serão aplicados seis testes durante o CFP, todos de realização obrigatória, são eles:

I – teste de flexão em barra fixa;

II – teste de shuttle run (corrida de ir e vir);

III – teste de impulsão horizontal;

IV – teste de flexão abdominal;

V – teste sentar e alcançar (Banco de Wells); e

VI – teste de corrida de 12 minutos.

O resultado final no CFP e no concurso será divulgado no site do Cebraspe, na data provável de 17 de junho de 2025.

Confira o regulamento do CFP 3 do concurso PRF!

Salários do concurso PRF

Foi aprovado no final de maio de 2024, o Projeto de Lei 1213/24, do Poder Executivo, que prevê reajuste salarial de forma escalonada até 2026, com a primeira parcela em agosto de 2024.

Confira como fica o valor inicial do subsídio para o cargo de Policial Rodoviário Federal:

Maio de 2025: R$ 11.670,33; e

Maio de 2026: R$ 12.253,84.

Já ao final da carreira, na classe especial, a PRF poderá oferecer salário no valor de R$ 23.000,00.

Veja, abaixo, a tabela com a evolução remuneratória do cargo ao longo da carreira:

Resumo do concurso PRF