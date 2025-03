Concursos Públicos de Nível Médio: as melhores oportunidades de março de 2025

Se você está de olho em uma carreira estável, com bons salários e benefícios, e possui apenas o ensino médio completo, este é o seu momento! Março de 2025 se apresenta como um mês repleto de oportunidades em concursos públicos de nível médio, abrangendo diversas áreas e instituições em todo o país.

Neste guia completo, vamos apresentar os principais concursos de nível médio com inscrições abertas ou previstas para março de 2025, detalhando os cargos, salários, requisitos, atribuições e dicas de preparação para cada um deles. Prepare-se para dar um salto em direção ao seu futuro!

Por que escolher um concurso público de nível médio?

Os concursos de nível médio representam uma excelente porta de entrada para o serviço público, oferecendo:

Estabilidade: A estabilidade empregatícia é um dos maiores atrativos do serviço público, garantindo segurança financeira e tranquilidade para o futuro.

Os salários iniciais para cargos de nível médio costumam ser competitivos e podem chegar a valores interessantes, dependendo do órgão e do estado.

Além do salário, os servidores públicos têm direito a diversos benefícios, como auxílio-alimentação, auxílio-saúde, auxílio-transporte, auxílio-creche e plano de previdência complementar.

Mesmo com nível médio, é possível ascender na carreira por meio de progressões e promoções, além de ter a oportunidade de realizar cursos e se especializar.

Os concursos de nível médio abrangem diversas áreas de atuação, como administrativa, saúde, segurança, educação e outras.

Os melhores concursos de Nível Médio para março de 2025

Área Administrativa

Concurso SEPLAN SE (Secretaria Especial de Planejamento, Orçamento e Inovação de Sergipe)

Status: Inscrições Abertas (10/03 a 10/04)

Inscrições Abertas (10/03 a 10/04) Cargo: Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG)

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG) Escolaridade: Nível Superior (Embora exija nível superior, vale a pena mencionar pela proximidade do tema com a área administrativa)

Nível Superior (Embora exija nível superior, vale a pena mencionar pela proximidade do tema com a área administrativa) Vagas: 82

82 Salário: R$ 12.430,69

R$ 12.430,69 Por que escolher este concurso? A Seplan SE oferece uma oportunidade única para quem busca atuar na formulação e implementação de políticas públicas, com um salário inicial bastante atrativo e a possibilidade de progressão na carreira.

Concurso CORE RJ (Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Rio de Janeiro)

Status: Banca definida (Instituto Quadrix)

Banca definida (Instituto Quadrix) Cargo: Assistente Administrativo

Assistente Administrativo Escolaridade: Nível médio

Nível médio Vagas: A definir

A definir Salário: R$ 2.575,82

R$ 2.575,82 Por que escolher este concurso? O CORE RJ oferece uma oportunidade para quem busca atuar na área administrativa de um conselho profissional, com um ambiente de trabalho dinâmico e a possibilidade de desenvolver diversas habilidades.

Concurso Niterói Prev (RJ)

Status: Banca definida (Instituto Consulplan)

Banca definida (Instituto Consulplan) Cargos: Técnico Previdenciário e Técnico em Informática

Técnico Previdenciário e Técnico em Informática Escolaridade: Nível médio

Nível médio Vagas: 16

16 Salário: R$ 2.822,06

R$ 2.822,06 Por que escolher este concurso? Niterói Prev oferece uma oportunidade para quem busca atuar na área previdenciária, com um salário atrativo e a estabilidade do serviço público municipal.

Concurso Câmaras Municipais

Diversas câmaras municipais em todo o Brasil abrem concursos para cargos de nível médio, como:

Assistente Administrativo

Auxiliar Legislativo

Recepcionista

Agente de Segurança

Os requisitos, salários e benefícios variam de acordo com cada município. Fique atento aos editais publicados pelas câmaras municipais da sua região!

Por Que Escolher Este Concurso? Os concursos de câmaras municipais são uma boa opção para quem busca um emprego estável e com boas perspectivas de crescimento na sua cidade.

Concurso Câmara de Sumaré (SP)

Status: Banca definida (INDEPAC)

Banca definida (INDEPAC) Cargos: Diversos

Diversos Escolaridade: Níveis fundamental, médio, técnico e superior

Níveis fundamental, médio, técnico e superior Vagas: A definir

A definir Salário: A definir

A definir Por que escolher este concurso? A Câmara de Sumaré oferece um leque de oportunidades para quem busca atuar no serviço público municipal, com a vantagem de trabalhar em um ambiente próximo da sua comunidade.

Concurso Planejamento Urbano e Infraestrutura DF

Status: Banca definida (Instituto Consulpam)

Banca definida (Instituto Consulpam) Cargo: Técnico de Planejamento Urbano e Infraestrutura

Técnico de Planejamento Urbano e Infraestrutura Escolaridade: Nível médio/técnico

Nível médio/técnico Vagas: 109 + 254 CR

109 + 254 CR Salário: R$ 6.719,12

R$ 6.719,12 Por que escolher este concurso? Este concurso é uma excelente oportunidade para quem busca uma carreira técnica com boa remuneração e a chance de contribuir para o desenvolvimento do Distrito Federal.

Concurso ITERPA (Instituto de Terras do Estado do Pará)

Status: Banca definida (Consulplan)

Banca definida (Consulplan) Cargos: Assistente Administrativo, Assistente de Informática e Assistente Técnico em Desenvolvimento Agrário e Fundiário

Assistente Administrativo, Assistente de Informática e Assistente Técnico em Desenvolvimento Agrário e Fundiário Escolaridade: Nível médio

Nível médio Vagas: 74 + CR

74 + CR Salário: R$ 1.412,99

R$ 1.412,99 Por que escolher este concurso? Atuar no ITERPA permite contribuir para a regularização fundiária e o desenvolvimento agrário no estado do Pará, com a estabilidade do serviço público.

Área da Saúde

Concurso SMS BH (Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte)

Status: Banca definida (IBFC)

Banca definida (IBFC) Cargos: Diversos

Diversos Escolaridade: Médio, técnico e superior

Médio, técnico e superior Vagas: 1.153

1.153 Salário: R$ 1.766,69 a R$ 10.355,59

R$ 1.766,69 a R$ 10.355,59 Por que escolher este concurso? A SMS BH oferece diversas oportunidades para quem busca atuar na área da saúde pública, com a chance de contribuir para o bem-estar da população belo-horizontina.

Concurso SEED AP (Secretaria de Estado da Educação do Amapá)

Status: Banca definida (FGV)

Banca definida (FGV) Cargos: Auxiliar Educacional

Auxiliar Educacional Escolaridade: Nível médio

Nível médio Vagas: 319 (total)

319 (total) Salário: R$ 2.606,10 a R$ 4.917,28 (último edital)

R$ 2.606,10 a R$ 4.917,28 (último edital) Por que escolher este concurso? A SEED AP oferece uma oportunidade para quem busca atuar na área educacional, auxiliando no desenvolvimento dos alunos e contribuindo para a melhoria da educação no estado do Amapá.

Concurso Caruaru Saúde (PE)

Status: Banca definida (IBAM)

Banca definida (IBAM) Cargos: Agente de Combate às Endemias e Agente Comunitário de Saúde

Agente de Combate às Endemias e Agente Comunitário de Saúde Escolaridade: Nível médio

Nível médio Vagas: 130

130 Salário: A definir

A definir Por que escolher este concurso? Atuar como Agente de Combate às Endemias ou Agente Comunitário de Saúde permite contribuir para a prevenção de doenças e a promoção da saúde da população caruaruense.

Área da Segurança Pública

Concurso Polícia Federal (Área Administrativa)

Status: Autorizado

Autorizado Cargo: Agente Administrativo

Agente Administrativo Escolaridade: Nível médio

Nível médio Vagas: 100

100 Salário: R$ 5.173,28

Por que escolher este concurso? O cargo de Agente Administrativo da Polícia Federal oferece a oportunidade de trabalhar em uma das instituições mais respeitadas do país, atuando no apoio às atividades policiais e contribuindo para a segurança da sociedade.

Concursos para Guardas Municipais

Diversas prefeituras em todo o Brasil abrem concursos para o cargo de Guarda Municipal, que exige nível médio completo. As atribuições, salários e benefícios variam de acordo com cada município.

GCM Goiânia (GO): 100 vagas + 600 CR, Salário R$ 3.700,00

GCM Arapiraca (AL): 48 vagas, Salário R$ 1.781,63

GCM Caruaru (PE): Vagas e Salário a definir

O Guarda Municipal é responsável por proteger o patrimônio público, auxiliar no controle do trânsito, realizar o patrulhamento preventivo e outras atividades de segurança pública no âmbito municipal.

Como se preparar?

Para aumentar suas chances de aprovação nos concursos de nível médio, siga estas dicas:

Analise os editais com atenção e identifique as disciplinas mais importantes. Crie um plano de estudos que se adapte à sua rotina. Utilize materiais de qualidade, como livros, apostilas e cursos online. Resolva questões de provas anteriores para se familiarizar com o estilo das questões. Faça simulados para testar seus conhecimentos e praticar o tempo de prova. Mantenha-se atualizado sobre as notícias e tendências da sua área de interesse. Cuide da saúde física e mental, reservando tempo para descanso e lazer.

Lembre-se que a persistência e a dedicação são fundamentais para alcançar o sucesso nos concursos públicos. Acredite em seu potencial e não desista dos seus sonhos!