Condenado por matar filho de jornalista foge de presídio em Porto Velho, RO

O crime aconteceu no dia 12 de abril de 2020, no bairro Embratel, em Porto Velho. Conforme a ocorrência policial, Alberto de Carvalho Andreoli foi morto com 10 facadas, que atingiram o tórax, barriga e perna. A vítima era filho do Jornalista Paulo Andreoli, dono do site de notícias Rondoniaovivo.