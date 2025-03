Condutor perde parte da perna após colidir contra proteção de ferro durante acidente em Cruzeiro do Sul

Um grave acidente de trânsito foi registrado na estrada Variante, em Cruzeiro do Sul, nas proximidades da BR-364, na noite desta quarta-feira (12). O acidente envolveu um motociclista de 24 anos, identificado como Abraão da Costa Nascimento, que estava em alta velocidade e perdeu o controle da moto, colidindo contra uma proteção de ferro na lateral da pista.

Com o impacto, a vítima sofreu uma lesão grave, tendo uma de suas pernas amputadas, mais precisamente da região da canela/pé. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e, após prestar os primeiros socorros, encaminhou Abraão ao Pronto Socorro do Hospital do Juruá, onde ele passará por cirurgia.

As autoridades ainda investigam as causas do acidente e pedem atenção redobrada dos motoristas na região. As informações são do site Juruá em Tempo.