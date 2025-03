Conflito de interesse: pré-candidato à CBF, Ronaldo tem R$ 302 mi a receber pelo Cruzeiro

O ex-jogador Ronaldo Nazário, que ficou conhecido como Fenômeno, tem mais um entrave para a pretensão de presidir a Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Ronaldo tem R$ 27,5 milhões para receber do Cruzeiro (MG) por ano pela venda do clube, o que reforça a vinculação dele com a Raposa. O elo entre o time mineiro e o ex-atleta é um empecilho para as aspirações políticas do ex-craque no futebol brasileiro. O total da negociação foi de R$ 302 milhões.

Documentos da Junta Comercial informam que Ronaldo deve receber parcelas anuais de R$ 27,5 milhões até 2035 referentes à venda do Cruzeiro. A primeira parcela deve ser efetivada “no primeiro aniversário do fechamento da operação (de venda), ocorrido em 1º de julho de 2024”. As parcelas a que Ronaldo tem direito pela venda do Cruzeiro somam R$ 302 milhões, sem a correção monetária, e devem ser pagas a ele no aniversário da negociação de cada ano, até findar o prazo total.

Veja o contrato:

A transação relativa ao clube mineiro foi realizada em abril de 2024. Os valores pendentes ainda sofrerão correção monetária pelo Certificado de Depósito Interbancário (CDB), que tem relação com a taxa básica da economia, a Selic, hoje em 13,25% anuais. Os rendimentos da atualização do valor pendente da negociação podem render, conforme estimativas de mercado, cerca de R$ 288 milhões no período de 11 anos.

Ainda conforme documentos da Junta Comercial, Ronaldo recebeu, em 1º de julho de 2024, R$ 30,5 milhões no âmbito da negociação de venda do Cruzeiro. Dessa forma, o valor total auferido pelo ex-jogador chega à cifra de R$ 590 milhões.

No acordo da negociação de venda do Cruzeiro, ficou estabelecido que Ronaldo é “credor fiduciário”. Assim, ele terá direito a retomar todas as ações societárias do Cruzeiro, caso haja atraso em alguma das 11 parcelas do pagamento total até 2035.

A situação configura conflito de interesse evidente. Por essa razão, o Estatuto da CBF proíbe que o presidente da entidade que comanda o futebol no Brasil mantenha vínculos com qualquer clube.

Ronaldo afirmou, no fim de 2024, que tem interesse em presidir a CBF. No entanto, o pleito será somente em 2026. Ednaldo Rodrigues é o atual presidente da CBF, e o mandato dele vai até março de 2026.

O Metrópoles encaminhou pedido de resposta sobre os fatos à assessoria do ex-jogador. O espaço segue aberto.