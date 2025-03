Construtora atrasa entrega de imóveis comprados na planta e caso vai parar no Ministério Público

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) recebeu, nesta sexta-feira (7), uma comissão formada por clientes que denunciaram uma construtora em razão do atraso na entrega de imóveis adquiridos na planta.

Eles participaram de uma reunião com a procuradora de Justiça para Assuntos Administrativos e Institucionais, Rita de Cássia Nogueira, o coordenador do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco), promotor de Justiça Bernardo Albano, e o promotor de Justiça José Ruy Lino Filho, substituto da 1ª Promotoria Especializada de Defesa do Consumidor.

Segundo a denúncia, os imóveis deveriam ter sido entregues em maio de 2024, mas as obras estão paralisadas desde 2023.

Durante a reunião, os representantes do MPAC ouviram os relatos e ressaltaram que o caso será analisado para adoção das medidas cabíveis. Inicialmente, poderá ser formado um grupo de trabalho para apurar os fatos e garantir a reparação do patrimônio dos consumidores lesados.