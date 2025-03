ContilNet homenageia Douglas Richer um mês após sua morte com vídeo e camisas personalizadas

O site ContilNet prestou uma homenagem emocionante ao jornalista Douglas Richer, durante a transmissão da terceira noite de Carnaval, neste domingo (2), data que marca um mês de sua morte.

Richer faleceu em São Paulo, vítima de uma fibrose pulmonar, deixando saudades entre amigos, familiares e colegas de profissão.

A homenagem foi feita por meio de um vídeo especial, que relembrou a trajetória do jornalista e colunista. Durante a gravação, ao lado do apresentador Everton Damasceno, as convidadas e amigas de Douglas, Rogéria Rocha, Sofia Brunetta, Kelly Kley e Ludmilla Cavalcante, usaram camisas personalizadas com a frase “Que energia”, expressão que marcou a carreira do colunista durante as diversas coberturas de eventos feitas por ele pelo ContilNet.

A dedicação ao jornalismo acreano, fez de Douglas Richer um dos maiores nomes do entretenimento no estado, deixando um legado de profissionalismo e carisma.

Veja o vídeo: