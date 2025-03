Copa do Mundo? Vídeo que mostra brasileiros comemorando Oscar viraliza; confira

Em pleno domingo de Carnaval, um vídeo emocionante está conquistando as redes sociais nesta segunda-feira (3). Postado pelo perfil Film Updates no X, que tem mais de um milhão de seguidores, o registro mostra uma praça pública no Brasil lotada de pessoas assistindo à cerimônia do Oscar em um telão. No momento em que Ainda Estou Aqui é anunciado como vencedor de Melhor Filme Internacional, a multidão explode em festa.

A legenda do vídeo, que já acumula milhões de visualizações, destaca a celebração brasileira: “Brasil comemora vitória de ‘Ainda Estou Aqui’ no #Oscar”. Nos comentários, internautas do mundo inteiro se impressionam com a reação calorosa do público. “Isso parece uma final de Copa do Mundo!”, escreveu um usuário.

O filme, dirigido por Walter Moreira Salles, fez história ao conquistar a estatueta e reforçou a força do cinema nacional no cenário internacional. A reação do público brasileiro, vibrando nas ruas em meio à folia do Carnaval, mostra que a vitória foi sentida como um grande marco cultural.

Com a repercussão crescente, o vídeo segue sendo compartilhado por grandes perfis e veículos de mídia, consolidando a conquista de Ainda Estou Aqui como um momento inesquecível para o Brasil.