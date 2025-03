Copinha Arasuper terá disputas por vagas nas semifinais

Depois da paralisação para o carnaval, as disputas da 10ª edição da Copinha Arasuper de Futsal retornam neste domingo, 18, a partir das 8 horas, no ginásio do Sesc. Na categoria Sub-12, as partidas de volta irão definir os semifinalistas da competição.

“Vamos ter mais um fim de semana com ginásio lotado e grandes partidas”, comentou o coordenador da Copinha, Auzemir Martins.

Confrontos da rodada

Sub-14

Veneza/Marilda Gouveia x Santa Cruz

Conquista x Cruz Azul

Ecoville x Bangu

Santinha x Plácido de Castro

Sub-12

Galvez x Cruz Azul

Santinha x Santa Cruz

Real Aquiri x Camisa 11

Furacão do Norte x Flamenguinho

Sub-10

Xavier Maia x Sena Esporte

AME x Escola do Flamengo

Ecoville x Furacão do Norte