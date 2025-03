Ulysses reforça compromisso com infraestrutura e qualidade de vida em visita à Secretaria de Cuidados com a Cidade

Nesta segunda-feira (10), o deputado federal Coronel Ulysses esteve na Secretaria de Cuidados com a Cidade, onde se reuniu com o secretário Tony Roque para discutir demandas urgentes da capital acreana. Durante o encontro, o secretário apresentou um panorama do trabalho da pasta, que conta com cerca de 400 colaboradores responsáveis pela manutenção de 231 bairros, incluindo conjuntos residenciais e loteamentos.

Com o período chuvoso, as demandas emergenciais se multiplicam, e entre os principais pedidos levados pelo deputado estão melhorias no bairro Calafate, que enfrenta problemas estruturais agravados pelas chuvas. O secretário Tony Roque garantiu que dará prioridade às intervenções necessárias na região.

Após a reunião, Coronel Ulysses percorreu as instalações da Secretaria ao lado do secretário, conhecendo de perto o funcionamento dos setores e dialogando com os servidores. O parlamentar destacou que tem trabalhado na Câmara Federal para viabilizar recursos que garantam melhorias estruturais para Rio Branco, apoiando a gestão municipal no enfrentamento dessas demandas.

Além disso, foram solicitadas ações como a limpeza do bairro Israel de Lira e a substituição de lâmpadas queimadas, medidas essenciais para a melhoria da infraestrutura e segurança da população.

O deputado também se colocou à disposição da Secretaria para destinar recursos, por meio da indicação de emendas parlamentares futuras, com o objetivo de fortalecer a estrutura do órgão e garantir mais eficiência nos serviços prestados à população.

A visita reforça o alinhamento do deputado com as necessidades da cidade e seu empenho em buscar soluções concretas para melhorar a qualidade de vida dos rio-branquenses.

