Corpo de jovem é encontrado em área alagada na região da Boca do Môa, em Cruzeiro do Sul

Um cadáver foi localizado na tarde de sexta-feira (28) na região da Boca do Môa, em Cruzeiro do Sul, no Acre. A vítima, identificada como J.C.S., de 22 anos, estava desaparecida desde a noite anterior, quando saiu para um clube flutuante com amigos e não retornou para casa.

Pescadores avistaram o corpo em uma área alagada e informaram a família, que acionou a Polícia Militar. Com o apoio do Corpo de Bombeiros e do Instituto Médico Legal (IML), os agentes se deslocaram até o local e encontraram o corpo submerso na mata. Um parente da vítima fez o reconhecimento no local.

A Polícia Civil iniciou as investigações para esclarecer as circunstâncias da morte e determinar se houve crime ou se foi um acidente.