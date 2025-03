“Corpo deve ter sido arrastado pelas águas” diz equipe de mergulhadores em busca do jovem desaparecido

Na tarde do último sábado (15), um jovem identificado como Roger da Silva Matos desapareceu após mergulhar nas águas do Rio Acre.

A Guarnição de Mergulho do 2º Batalhão continua realizando as buscas no local. O sargento Assunção explicou como está sendo essa procura pelo corpo do rapaz.

“A guarnição náutica de mergulho do segundo batalhão teve um acionamento. Um rapaz de 18 anos se afogou, e a guarnição de mergulhadores ontem fez uma varredura, fez uma busca minuciosa e a nossa guarnição de mergulho está fazendo novas buscas, e vamos fazer de forma minuciosa, nesse momento nós fizemos um mergulho em um ponto mais específico para saber como estava a correnteza e com esse volume de água o corpo se movimenta, agora vamos fazer uma busca mais superficial e vamos descer mais o rio”, explicou o sargento.

O sargento Assunção faz um apelo à população para que não fique tomando banho no rio nesse período de cheia, com a correnteza forte e grande volume de balseiro, os perigos aumentam.