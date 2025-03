Corpo encontrado boiando no Rio Juruá é de jovem desaparecido em Cruzeiro do Sul, confirma polícia

Um corpo foi encontrado boiando no Rio Juruá, próximo à divisa com o município de Guajará, no estado do Amazonas nesta terça-feira (11). Segundo a perícia criminal, a pessoa pode ser João Victor da Silva Borges, de 21 anos.

O jovem estava desaparecido desde o último sábado (8), causando imensa preocupação a seus familiares. O local foi isolado pela PM, e o Corpo de Bombeiros e Polícia Civil foram acionados para a remoção e investigação do caso.

Segundo informações, o corpo foi encontrado com as mãos amarradas para trás e apresentava várias perfurações de faca nas costas. A Polícia Civil já iniciou as investigações do possível crime, para identificar os responsáveis pelo crime e esclarecer as circunstâncias da morte.