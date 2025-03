Corpos das vítimas de acidente em Xapuri são resgatados após queda de árvore

as equipes de resgate conseguiram retirar os corpos das duas vítimas que morreram após a queda de um galho de árvore sobre elas, no ramal São João do Guarani, em Xapuri, no interior do Acre, na tarde desta sexta-feira (14). O acidente ocorreu enquanto os homens, identificados provisoriamente como “Polaquinho” e William, realizavam um conserto na corrente de uma motocicleta.

As vítimas foram atingidas no momento em que o galho de uma árvore de grande porte caiu sobre elas, provocando ferimentos fatais, sendo que uma das vítimas, “Polaquinho”, sofreu uma fratura exposta no crânio. William também não resistiu aos ferimentos e morreu logo depois.

A remoção dos corpos foi dificultada pela localização do acidente, em uma área de difícil acesso dentro da Reserva Chico Mendes. O trabalho das equipes de resgate, compostas por policiais civis e bombeiros, foi agravado por uma ponte danificada que dá acesso ao local do incidente. Após a chegada das equipes, os corpos foram transportados e encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Rio Branco para exames post-mortem.

As autoridades locais tratam o caso como uma fatalidade e seguem investigando as circunstâncias do acidente. Mais informações serão divulgadas conforme o andamento das investigações.