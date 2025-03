Ao todo, cinco homens e quatro mulheres foram achados. Eles estavam em um veículo abandonado na rodovia Cuacnopalan-Oaxaca. A polícia local encontrou partes dos corpos no porta-malas de um Volkswagen Vento de cor cinza. Outras estavam cobertas por uma lona, que estava ensanguentada.

De acordo com a mídia local, as vítimas foram identificadas como: Angie Lizeth, Leslie, Brenda Mariel, Jacqueline Ailet, Noemi Yamileth, Raul Emmanuel, Ruben Antonio e Rolando Armando. A nona vítima ainda não foi identificada.

O grupo teria saído do estado de Tlaxcala rumo às praias de Oaxaca, no fim do último mês.

Até o momento, o motivo do crime bárbaro ainda não foi divulgado pela polícia mexicana, que também não prendeu nenhum suspeito. Contudo, existe a suspeita de que o caso possa ter ligação do o crime organizado no país.