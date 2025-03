CRA-AC comemora 15 anos com café e consultoria para profissionais e empresários

No dia 1º de março, o Conselho Regional de Administração do Acre (CRA-ACRE) completou 15 anos de dedicação à valorização da Ciência da Administração no estado. Com um histórico de conquistas e avanços, o CRA-ACRE tem se destacado no apoio aos profissionais da área, oferecendo oportunidades de crescimento e fortalecimento da categoria.

Para celebrar este marco, o CRA-ACRE realiza um evento comemorativo no dia 6 de março, convidando todos os profissionais da administração e empresários a participarem de um café e consultoria gratuita. O evento será uma oportunidade para os participantes conhecerem mais sobre os serviços oferecidos pelo Conselho e trocar experiências com outros profissionais da área.

O evento será realizado nesta quinta-feira (6), na sede do Conselho Regional de Administração do Acre. O horário de funcionamento será das oito horas da manhã às doze horas.

Além de ações como a articulação de vagas e impugnação de concursos, o CRA-ACRE tem investido em parcerias, convênios educacionais, e na ampliação dos benefícios para seus registrados. Recentemente, o Conselho também lançou o podcast Insight ADM e levou o projeto Administração em Foco a 18 municípios do Acre, entre outras importantes realizações.