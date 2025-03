Creche que atenderá mais de 300 crianças deve ser entregue até o final de 2025, diz prefeitura de RB

A prefeitura de Rio Branco anuniou em suas redes oficias na última segunda-feira (3), que a creche municipal que está sendo construída no município e atenderá mais de 300 crianças, incluindo bebês de 0 a 2 anos, deve ser entregue no final deste ano.

Durante visita às obras na Defesa Civil, parte alta da cidade, o prefeito Tião Bocalom destacou que o espaço vai beneficiar, mais de dez bairros e está sendo construído com recursos próprios da gestão municipal.

“Eu estou muito feliz que a gente está aqui, continuando a construção dessa creche. Aqui que é uma região que precisa muito de creches. Isso é muito importante”, afirmou.

A nova instituição pública de assistência social contará com 18 salas, incluindo quatro destinadas a berçários, quatro para descanso, oito para creches e uma para alimentação.



Com investimento de aproximadamente R$ 5 milhões e uma área construída de 1.700 metros quadrados, a construção da unidade segue dentro do cronograma, mesmo com o período chuvoso.

“A previsão é que a obra seja concluída até o final deste ano, ampliando o acesso à educação infantil e possibilitando que mães trabalhadoras tenham um local seguro para deixar seus filhos durante o expediente”, aponta a prefeitura de Rio Branco.