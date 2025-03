Criança de 7 anos é atropelada e fratura o fêmur ao tentar atravessar rua na Baixada da Sobral

Uma criança de 7 anos foi atropelada na tarde desta sexta-feira (14) ao tentar atravessar a Rua Orlei Cameli, no bairro Boa Vista, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo testemunhas, a criança brincava com colegas na calçada quando decidiu atravessar a rua, no mesmo instante em que uma motocicleta modelo Factor, de cor vermelha e placa QWQ-0C23, se aproximava. A moto era pilotada por Vitor, que afirmou não ter conseguido ver a criança a tempo, pois ela estava atrás de um veículo modelo Classic, de cor branca.

Com o impacto, a criança foi arremessada e caiu violentamente no asfalto, perdendo os dentes da frente, sofrendo cortes no rosto e uma fratura fechada no fêmur esquerdo.

O motociclista teve apenas escoriações e permaneceu no local para prestar socorro à vítima e aguardar a chegada da mãe da criança.

Vizinhos também auxiliaram no atendimento, acionando a polícia e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte básico para os primeiros socorros. Após os procedimentos iniciais, a criança foi encaminhada ao pronto-socorro de Rio Branco, onde seu estado de saúde foi considerado estável. O motociclista recusou atendimento médico e permaneceu no local.

Policiais militares do Batalhão de Trânsito isolaram a área para a realização da perícia. Após os procedimentos legais, a motocicleta foi liberada.