Criança desaparece nas águas da enchente do Rio Acre, e bombeiros são acionados

Uma criança desapareceu nas águas da enchente do Rio Acre na tarde deste sábado (15), enquanto tomava banho com amigos na região da Gameleira, em Rio Branco.

Segundo informações preliminares, um grupo de crianças e adolescentes se divertia no Rio Acre quando uma delas acabou sendo levada pela correnteza e desapareceu nas águas barrentas. Ao perceber que o amigo não havia saído do rio, os demais entraram em desespero e acionaram o Corpo de Bombeiros Militar do Pelotão Náutico do 2° Batalhão.

Os bombeiros realizaram uma varredura na área, mas, devido à forte correnteza, à água turva e à chegada da noite, as buscas precisaram ser suspensas.

Nossa reportagem conversou com um sargento do Pelotão Náutico, que informou que as buscas serão retomadas nas primeiras horas da manhã deste domingo.

Nossa reportagem obteve um vídeo que mostra o exato momento em que as crianças e os adolescentes atravessavam o rio, minutos antes de um deles morrer afogado.

Veja o vídeo: