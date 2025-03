Crianças se arriscam pulando de torre de energia do linhão durante mergulho em Cruzeiro do Sul

Moradores do bairro Cruzeirinho, em Cruzeiro do Sul, denunciaram uma prática perigosa que vem ocorrendo na região. Crianças têm escalado a estrutura de uma torre de energia do Linhão para mergulhar na água, colocando suas vidas em risco. A situação foi denunciada nesta segunda-feira (3) por um morador, que alerta para o perigo de acidentes e possíveis vazamentos de energia.

O local onde os mergulhos acontecem é conhecido como ‘água preta’, uma espécie de lago formado pelo represamento das águas do Rio Juruá com o Rio Môa durante o período de cheia.

Antes, uma árvore servia como ponto de salto para os banhistas, mas, com sua remoção, a torre de energia recém-instalada passou a ser utilizada para a mesma finalidade.